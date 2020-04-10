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Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

10.04.2020 06:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 06:30
Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2'ye çıktı
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Caroline McElnay, Christchurch kentinde 90 yaşlarındaki bir kadın hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Son verilere göre Kovid-19'a yakalanan bin 283 kişiden 373'ünün iyileştiğini belirten McElnay, "Bu son üzücü haber, dördüncü seviyedeki acil uyarı seviyesine neden geçtiğimizin önemini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Ülkenin Güney Adası'ndaki Christchurch'te yaşanan can kaybıyla Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Yeni Zelanda'daki ilk can kaybı 29 Mart'ta Güney Adası'nın Greymouth kasabasında 70'li yaşlardaki kadının hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştı.
Ülkede 25 Mart'tan itibaren OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, Güncel
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