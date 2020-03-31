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Yeni Zelanda'da Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir

Yeni Zelanda'daki iki üniversitenin hazırladığı raporlar, Kovid-19'un yayılmasına karşı verilen mücadelenin başarısız olması durumunda 14 ila 80 bin kişinin ölebileceğini ortaya koydu.

31.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:42
Yeni Zelanda'da Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir
Yeni Zelanda'daki iki üniversitenin hazırladığı raporlar, Kovid-19'un yayılmasına karşı verilen mücadelenin başarısız olması durumunda 14 ila 80 bin kişinin ölebileceğini ortaya koydu.
Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Auckland ve Otago üniversiteleri, Kovid-19'un ülkede yayılmasına karşı alınan önlemlerin başarılı olmaması durumunda ortaya çıkacak durumu iki ayrı rapor halinde Sağlık Bakanlığına sundu.
Otago Üniversitesinin hazırladığı raporda, Kovid-19'un kontrol altına alınamaması halinde ülke nüfusunun yüzde 64'ünün hastalanacağı ve 14 bin 400 kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüldü.
Ancak daha kötümser bir tablo ortaya koyan ve ülke nüfusunun yüzde 89'unun enfekte olabileceğine dikkat çeken Auckland Üniversitesi, uygulamaya konulan stratejilerinin başarısız olması durumunda can kaybının 80 bini bulabileceğini belirtildi.
Otago Üniversitesinin yayımladığı raporu hazırlayan ekipte yer alan Doçent Nick Wilson, "Yeni Zelanda iyi bir konumda ve bir ada ülkesi olarak karantina ile çok iyi bir sınır kontrolüne sahip olabilir. Bu yüzden birçok ülkenin yapamayacağı en iyi stratejiyi uyguluyoruz, bunu yapacak durumdayız." ifadelerini kullandı.
Kovid-19'un yayılmasına karşı 25 Mart'ta OHAL ilan edilen ve dört hafta süreyle zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu Yeni Zelanda'da, virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 647'ye çıktı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Zelanda, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yeni Zelanda'da Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir - Haberler

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