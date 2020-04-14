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Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle OHAL süresi uzatıldı

Yeni Zelanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 25 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir hafta daha uzatıldığını bildirdi.

14.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:44
Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle OHAL süresi uzatıldı
Yeni Zelanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 25 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir hafta daha uzatıldığını bildirdi.
Sivil Savunma Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19'la mücadeleyi desteklemek için OHAL'in üçüncü kez, 7 gün daha uzatılacağı belirtildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sivil Savunma Bakanı Peeni Henare, yaptığı açıklamada, "OHAL durumu altında 4. haftaya girerken, tüm Yeni Zelandalılara, virüsün bulaşma zincirini kırmamıza yardımcı olmadaki kararlılıkları için teşekkür ediyorum. Plan işliyor, şimdi plana sadık kalma ve evde kalma zamanı." ifadesini kullandı.
Yeni Zelanda Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatte 4 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 9'a yükseldiğini açıklamıştı.
Ülkede şimdiye kadar toplam 1366 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Yabancıların ülkeye girişi yasaklanan Yeni Zelanda'da, 25 Mart'tan bu yana OHAL ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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