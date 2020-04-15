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Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle üst düzey yetkililerin maaşlarında kesinti

Yeni Zelanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla Başbakan Jacinda Ardern dahil üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarında kesintiye gidiliyor.

15.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:08
Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle üst düzey yetkililerin maaşlarında kesinti
Yeni Zelanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla Başbakan Jacinda Ardern dahil üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarında kesintiye gidiliyor.
Ardern, düzenlediği basın toplantısında, kabine üyelerinin ve hükümet birimlerinin başındaki yetkililerinin maaşlarında gelecek 6 ay boyunca yüzde 20 kesinti uygulanacağını duyurdu.
Yeni Zelanda Başbakanı, üst düzey hükümet görevlilerine maaş kesintisini kabul etmelerinden ötürü teşekkür ederek "Bu kesinti, hükümetin bütün mali durumunu değiştirmeyecek olsa da Kovid-19'un kökünü kazımak ve hayatlarımızı kurtarmak için birlik olduğumuz sırada her bir bireyin ve kurumun oynayacak rolü bulunduğunun onayı." ifadesini kullandı.
Jacinda Ardern, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yönelttiği eleştirilerin sorulması üzerine de "Yeni Zelanda'nın tutumu, DSÖ'nün son derece önemli olduğudur. Bilgi paylaşmaya, tavsiyeye ihtiyacımız olduğu böyle bir dönemde DSÖ'nün bunu yaptığına itimat edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Ardern'in salgın konusunda erkenden attığı adımlar övgüyle karşılanıyor. Yeni Zelanda'da 9 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybederken, vaka sayısı 1386.
Trump, DSÖ'nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Yeni Zelanda, Güncel
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