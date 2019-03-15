Yeni Zelanda'da Öldürülenler İçin Mescid-i Aksa'da 40 Bin Kişilik Gıyabi Cenaze Namazı

- Yeni Zelanda
'da öldürülenler için Mescid-i Aksa
'da 40 bin kişilik gıyabi cenaze namazı
KUDÜS - Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Yeni Zelanda'da Cuma namazı vakti iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti. Mescid-i Aksa'da toplanan 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs
Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin
, terör saldırısını kınadı.
Aksa, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: İHA