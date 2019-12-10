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Yeni Zelanda'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

10.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:29Yeni Zelanda'da ölü sayısı 6'ya yükseldi
Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yeni Zelanda'daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında meydana gelen patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ifade edilirken, "Polis Kartal helikopteri, kurtarma helikopteri ve Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri uçakları, patlamadan bu yana ada üzerinde bir dizi hava keşif uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

Adada hiçbir yaşam belirtisine rastlanılmadığını ifade eden polis, kayıp olan 8 kişiyi işaret ederek, "Elimizdeki bilgilere dayanarak adada kurtulanların olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Yaralılardan bazılarının hastanelerde tedavisine devam edilirken bazılarının vücudunda oluşan şiddetli yanıkların hayati tehlike oluşturduğu belirtildi. - WELLINGTON

Yeni Zelanda, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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