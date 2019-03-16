16 Mart 2019, 18:44
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Yeni Zelanda'da Şehit Edilen Müslümanlar İçin Gıyabi Namazı Kılındı

Yeni Zelanda'da şehit edilen Müslümanlar için gıyabi namazı kılındıELAZIĞ - Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında şehit edilen 49 Müslüman için Elazığ'da öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'da şehit edilen Müslümanlar için gıyabi namazı kılındı

ELAZIĞ - Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında şehit edilen 49 Müslüman için Elazığ'da öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
Elazığ'da Elhak Platformu tarafından Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenler için İzzet Paşa Camiinde öğle namazı sonrasında gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Gıyabi cenaze namazına AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, STK Başkanları, platform üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında dua edildi. Elazığ, Yeni Zelanda, Genel
Kaynak: İHA