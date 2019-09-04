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Yeni Zelanda'da turist otobüsü devrildi : 5 ölü

Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüsün Rotorua kenti yakınlarında devrilmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

04.09.2019 09:22 Yeni Zelanda'da turist otobüsü devrildi : 5 ölü
Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan otobüsün Rotorua kenti yakınlarında devrilmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.
Yeni Zelanda Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre 27 kişinin bulunduğu tur otobüsü, ülkenin Kuzey Adası'ndaki Rotorua kenti yakınlarında devrildi.
İçerisinde çoğunluğu Çinli turistlerden oluşan otobüsteki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan polis, iki kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Kazada yaralanan çok sayıda kişinin olay yerine gelen helikopter ve ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildiği bildirildi.
Kazadan yara almadan kurtulanlara yiyecek ve konaklama gibi her türlü desteği vermeye başladıklarını açıklayan Rotorua Belediye Başkanı Steve Chadwick, "Polisin talebi üzerine, Rotorua Göller Belediyesi yaralanmamış yolcular için ihtiyaç duyulan her türlü yardım ve desteğini veriyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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