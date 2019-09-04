Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yeni Zelanda'da turist otobüsü devrildi: 6 ölü, 6 yaralı

Yeni Zelanda'da turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

04.09.2019 10:36 Yeni Zelanda'da turist otobüsü devrildi: 6 ölü, 6 yaralı
Yeni Zelanda'da turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Rotorua kenti yakınlarında 27 turistin bulunduğu bir tur otobüsü devrildi. Çoğunluğu Çinli turistlerin bulunduğu otobüsteki 6 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu hastanede tedavi gördükleri öğrenildi.

Polisin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Konsolosluğu aracılığıyla Çinli turistlerin aileleriyle irtibata geçtiği kaydedildi. - WELLINGTON

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:45   Dondurma hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
11:43   Diyarbakır'da teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi
11:40   Aydın'da baba oğlunu vurdu
11:33   Annesi ve üvey babası, 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdi
11:31   İstanbul'da satışa hazır 20 ton "10 numara yağ" ele geçirildi
11:29   (Özel) Acısını unutup araçta sıkışan arkadaşının kurtarılışını bekledi
11:28   İki yıl önce paylaştığı videodaki yöntemle minik Eymen'e kıydı