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Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20'den fazla yaralı

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı.

09.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:41Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20'den fazla yaralı

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda turistin yaralandığı, 1 kişinin de  öldüğü bildirildi.

Yeni Zelanda polisi, gece yarısı Whakaari Volkanı'ndan kül bulutlarının yükseldiği ve o sırada volkanın civarında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirtti. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve ölü sayısının artabileceğe açıklandı. Beyaz Ada'nın çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.



Dünya

Kaynak: DHA

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