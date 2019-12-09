Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaralananlar arasında turistlerin de olduğunu açıkladı.

İlk belirlemelere göre 20 kişiden fazla kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Patlama sonrası birçok kişiden de haber alınamadığını bildirildi.

"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN"

Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve ölü sayısının artabileceği açıklandı.

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.