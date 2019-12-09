Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 5 ölü

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişi öldü.

Avustralya yayın kuruluşu ABC, Yeni Zelanda polisinin, Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı'nın patlaması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladığını duyurdu. Beyaz Ada'da 20 kişinin de hala kayıp olduğu belirtildi.

Komiser Yardımcısı John Tims adada durumun hala değişken olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin olabildiğince çabuk adaya dönmek istediğini ve kayıp kişilerden herhangi biriyle iletişime geçilmediğini söyledi.

Tims, ölen, yaralanan ve kaybolan kişiler arasında hem Yeni Zelandalı hem de yabancı turistlerin bulunduğunu, kurtarılan 18 kişinin büyük bölümünün yaralı olduğunu ve bazılarında ağır yanıklar görüldüğünü kaydetti.

Sosyal medya hesabından patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün geç saatlerde bölgeye gideceğini duyurdu.

Ardern, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada yaralanan 23 kişinin Yeni Zelanda'ya nakledildiğini ifade etti.

Araştırma grubu GNS Science'da görevli yanardağ uzmanı Brad Scott, patlama sonucu yaklaşık 3 bin 660 metre yüksekliğe kül ve duman yükseldiğini açıkladı.

"Patlama nükleer bombaya benziyordu"

Beyaz Ada'daki yanardağın faaliyete geçtiği sırada bölgede balık avlayan Dan Harvey, adayı kaplayan dumanın, nükleer bomba patlamalarından sonra ortaya çıkan duman bulutunu andırdığını anlattı.

Dumanların birkaç dakika içinde Beyaz Ada'yı kapladığını dile getiren Harvey, "Hemen eşimi aradım. 'Beyaz Ada'daki patlamayı duyarsan biz iyiyiz' dedim. Bizim için sorun değildi, uzaktaydık ama yakınlardaki insanlar için korkunçtu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası kıyılarındaki Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

Kaynak: AA