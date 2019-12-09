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Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

09.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:43
Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.
Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.
İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.
Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.
Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı

Yeni Zelanda, Güncel

Kaynak: AA


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