Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, hükümetin, Yeni Zelanda'daki seçimleri dış müdahalelerden korumak amacıyla siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlere dış müdahale riskinin büyüyen uluslararası bir olgu olduğunu vurgulayan Little, "Yeni Zelandalılardan başka kimsenin siyasi partilerimize bağış yapmasına veya seçimlerimizi etkilemeye çalışmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Yeni mevzuatın bugün parlamentoya sunulacağını ve "acil olarak" Meclisten geçeceğini vurgulayan Bakan Little, yapılacak bağışları denetleyecek parti sekreterlerine de Yeni Zelanda'da ikamet etme şartı getirildiğini belirtti.

Yeni Zelanda yasaları uyarınca, bakanların "acil olarak" geçmesini istedikleri mevzuatlar, parlamentoda tartışılmadan kabul ediliyor.

Seçimlerde dış etkinin olmasına karşı tedbir aldıklarını aktaran Andrew Little, "Seçimlerimizin bütünlüğünü korumamız gerekiyor. Bu değişiklikler, seçim sonuçlarımızı etkileyen yabancı para riskini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki Liberal Partinin destekleyeceğini açıkladığı mevzuat kapsamında, siyasi partilere ve adaylara yapılan dış ülke kaynaklı bağışlar 50 doları geçemeyecek.

Yeni mevzuatla yabancı bağışları sınırlandıran Yeni Zelanda, 1000 dolardan fazla yabancı bağış kabul etmeyen Avustralya, 500 sterlin sınırı bulunan İngiltere ve 20 dolar limit uygulayan Kanada'ya katılmış oldu.

Yeni Zelanda istihbarat birimleri nisan ayında yaptıkları açıklamalarda, hükümete, ülke demokrasisini etkilemeye yönelik aktif çabalar olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: AA