Haberler » Güncel » Yeni Zelanda'da yanardağ patladı: 1 ölü - Haber

Yeni Zelanda'da yanardağ patladı: 1 ölü

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu, 1 kişinin öldüğü belirtildi.

09.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:00Yeni Zelanda'da yanardağ patladı: 1 ölü
Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu, 1 kişinin öldüğü belirtildi.
Yeni Zelanda'daki Kuzey Adası'nın doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında yerel saatle 14.11'de patlama meydana geldiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlama sonucu en az 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlama sonrası 23 kişinin kurtarıldığını, ancak ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
Bölgede yaşayan vatandaşlara yanardağ çevresinden uzak durma çağrısı yapılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Patlama sırasında yanardağın yakınında bulunan turistler o anların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Whakaari olarak da bilinen White Island yanardağı Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağları arasına yer alıyor. White Island yanardağı en son 2001 yılında lav püskürtmüştü.
(İHA)

Yeni Zelanda, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:14 Trabzonsporlu taraftarların 52 yılda yazdığı şiirler kitapta toplandı - Haber
11:14 Kırşehir'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber
11:14 Cezalarını eğitime katkı sağlayarak çekiyorlar - Haber
11:10 Yasemin Çavdar: Koruyucu ailelerimizde 60 çocuğumuz bulunuyor" - Haber
11:09 Başkan Gökhan Yüksel Kartal'ın muhtarları ile bir araya geldi - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
09:29 Ceren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
9.12.2019 11:18:08