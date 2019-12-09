Haberler » Dünya » Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az beş kişi öldü - Haberler

Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az beş kişi öldü

Yeni Zelanda'ya bağlı bir adada turistlerin ziyareti sırasında yanardağın patlaması sonucu en az beş kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

09.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:53Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az beş kişi öldü

Yeni Zelanda'ya bağlı bir adada turistlerin ziyareti sırasında yanardağın patlaması sonucu en az beş kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. 23 kişi kurtarılırken, adada kalan 10 kişiden de ümit kesildiği belirtiliyor.Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Beyaz Ada'daki yanardağın patlaması sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, turistlerin adaya yaptığı gezi sırasında yanardağın patlaması sonucu 18 kişi de yaralandı.


Akşam saatlerine kadar 23 kişinin adadan kurtarıldığı ancak yanardağda yeni patlamalar olabileceği endişesiyle arama ve kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütülebildiği belirtildi. Adada kaldığı tahmin edilen 10 kişinin akıbeti bilinmiyor. Emniyet yetkilileri, adada kalanların "yaşam belirtisinin" bulunmadığını kaydetti.


Whakaari adıyla da bilinen yanardağ, yerel saatle 14.10 sırasında taş ve kül püskürtmeye başladı. Emniyet yetkilileri, yanardağın patladığı sırasında yakınlarında toplam 50 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, patlama sırasında Yeni Zelanda'dan ve ülke dışından gelen turistlerin adada bulunduğunu söyledi.


Yeni Zelanda'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Beyaz Ada'yı her yıl yaklaşık 10 bin turist ziyaret ediyor. Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağları arasında bulunan Whakaari son olarak 2016'da patlamıştı.


AFP/JD,AÜ


(c)



Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Dünya

Son Dakika Haberleri

20:18 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - MHP Grup Başkanvekili Akçay (1) - Haberler
20:14 AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında - Haberler
20:12 İzmir'de 5 suçtan aranan şahıs yakalandı - Haberler
20:06 Kız arkadaşı ayrılmak istedi, denize atladı - Haberler
20:04 Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı - Haberler
19:56 ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı - Haberler
19:44 Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın - Haberler
19:33 Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü - Haberler
18:33 Son dakika: Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı - Haberler
18:01 Metropoll araştırmadan bomba anket! Tüm partiler düşüşte, barajı 2 parti geçiyor - Haberler
9.12.2019 20:23:29