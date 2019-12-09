Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya hesabından da canlı yayımladığı basın toplantısında, patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu belirtti. Patlamanın etkisiyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yerel saatle 14.30 sularında meydana gelen patlamada 23 kişinin yaralanarak ana karaya nakledildiğini ifade eden Ardern, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini dile getirmişti. Ardern, adada bulunduğu belirlenen 27 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü de ifade etti.

EN AZ 5 ÖLÜ

Yeni Zelanda polisi, adada henüz ulaşılmayan kişilerin olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini açıklamıştı. Ancak polis kaynakları daha sonra yaptığı açıklamada, an itibarıyla en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

TURİSTLER BÖLGEDEYDİ

Yeni Zelanda Emniyet Müdür Yardımcısı John Tims, patlamanın yaşandığı sırada Yeni Zelandalılar ve yabancı turistlerin olduğunu aktardı. Ayrıca Tims, volkan patlaması sırasında adada kaç kişinin olduğunu tespit etmenin şu aşamada imkansız olduğunu zira acil yardımlar biriminin güvenlik gerekçesiyle bölgeye gidişlere izin vermediğini söyledi. St. John Ambulans Operasyon Direktörü Norma Lane de vücutlarında yanıklar olan 7 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

"PATLAMA NÜKLEER BOMBAYA BENZİYORDU"

Beyaz Ada'daki yanardağın faaliyete geçtiği sırada bölgede balık avlayan Dan Harvey, adayı kaplayan dumanların daha önce gördüğü nükleer bomba patlamalarını andırdığını anlattı. Dumanların birkaç dakika içinde Beyaz Ada'yı kapladığını dile getiren Harvey, "Hemen eşimi aradım. 'Beyaz Ada'daki patlamayı duyarsan biz iyiyiz' dedim. Bizim için sorun değildi, uzaktaydık ama yakınlardaki insanlar için korkunçtu." ifadelerini kullandı.