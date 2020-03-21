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Yeni Zelanda'da zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatler kısıtlanıyor

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatlerin sınırlandırılmasını istedi.

21.03.2020 04:56 | Son Güncelleme: 21.03.2020 04:56
Yeni Zelanda'da zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatler kısıtlanıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatlerin sınırlandırılmasını istedi.
Kovid-19'a vaka sayısının 53'e yükseldiği Yeni Zelanda'da Başbakan Ardern, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri duyurdu.
Alınan tedbirler kapsamında, virüsün kişiden kişiye geçmesini önlemek amacıyla mümkün oluğunca evden çalışılmasını öneren Ardern, "Yeni Zelanda, eşi görülmemiş bir küresel salgınla mücadele ediyor. Virüsün bulaşmasını yavaşlatmak için sert ve yeni önlemleri erken almalıyız." ifadelerini kullandı.
Ardern, Yeni Zelandalılardan zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatlerini sınırlandırmalarını istedi.
Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 53'e ulaştı. Hükümet, 20 Mart'tan itibaren ülkeye gelecek Yeni Zelanda vatandaşları, daimi oturma izni bulunanlar ve onların yakın aile fertleri dışında kalan tüm ziyaretçilere ülke sınırlarını kapatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Yeni Zelanda, Güncel

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