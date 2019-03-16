Yeni Zelanda'daki Camilere Yönelik Terör Saldırılarına Kınama

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin senato üyeleri olarak, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarını kınadıklarını bildirdi.Sarıbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da "aşırı Hristiyancı" bir teröristin masum ve sivil Müslümanlara karşı gerçekleştirdiği menfur terör saldırısının özellikle batı dünyasında geniş alan açılan ırkçılığın ve İslamafobi'nin bir ürünü olarak yaşandığını gördüklerini belirtti.Müslüman olmaktan ve o an camilerin etrafında bulunmaktan dolayı alçakça bir saldırıya maruz kalınıyor olunmasının, başta Yeni Zelanda yönetimi olmak üzere tüm uluslararası kurum ve kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmediğini ortaya çıkardığını aktaran Sarıbıyık, "Bilinmelidir ki, bu saldırı İslam dünyasına olduğu kadar insanlık değerlerine de yapılmış en alçak saldırıdır. Batılı liderlerin taziyeden öteye gitmeyen tavırları ve bazı politikacıların İslamofobik söylemleri bu tür saldırıları cesaretlendirmektedir. Bu acı tablonun, Fransa'daki katliam sonrası olduğu gibi tüm dünyanın 'kol kola' yürümesi ve terörü lanetlemesi, Müslümanlara karşı gerçekleştirilebilecek benzer olayların kabul görmeyeceğini ortaya koyması açısından değerli olacaktır. Böylelikle terörün İslam'la anılmaması gerektiğinin de güçlü bir mesajı verilebilecektir." ifadelerini kullandı.Türkiye'yi, milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, dini, değerleri ve istiklali katletmekle tehdit eden bu katilin temsil ettiği zihniyetle mücadele etmekte kararlı olduklarını aktaran Sarıbıyık, bu zihniyetin tahrip edici ve nefret uyandırıcı eylemlerine karşı tüm samimiyetleriyle tarihe sahip çıkarak en güzel cevabı vereceklerini kaydetti.Sarıbıyık, üniversiteler olarak bilimin ışığında, insanların birlikte yaşama ve inançlarına saygılı olma kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edeceklerini aktardı.