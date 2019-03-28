Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu

Yeni Zelanda'daki en büyük cami olan Mt Roskill Masjid'in imamı Ahmed Bhamji ülkede düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteri sırasında 50 Müslüman'ın ölümüyle sonuçlanan saldırısının arkasında İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın olduğunu söyledi.

Mt Roskill Masjid'in imamı Ahmed Bhamji, ırkçılık karşıtı gösteride yaptığı konuşmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin arkasında güçlü bir grubun olduğunu iddia etti.

MOSSAD'I İŞARET ETTİ

Bhamji, saldırıyı yapan kişiye mali yardımda bulunan grubun İsrail istihbarat örgütü Mossad olduğundan hiç şüphe duymadığını ve bu söylemekten korkmadığını ifade etti. Bhamji'ye gösteride bulunanlardan destek geldi.

İSRAİL SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bu açıklamadan sonra İsrail'in Yeni Zelanda Büyükelçisi, suçlamaları kesin bir şekilde reddetti. İsraillilerin de Yeni Zelanda halkı ile beraber saldırıda hayatını kaybedenler için yas tuttukların söyledi.

NE OLMUŞTU?

15 Mart günü Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı 28 yaşındaki Brenton Tarrant gerçekleştirmişti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Tarihte benzeri görülmemiş bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir" demişti.

Tarrant'ın daha önce Türkiye'ye geldiği ve keşif çalışması tespit edilmişti. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden Tarrant'ın birçok şehirde konakladığı tespit edilmişti.