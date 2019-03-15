Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısını kınayarak, "Bu saldırı sıradan bir saldırı değil, hakikaten düşündürücü bir saldırı. Herkesin üzerinde düşünmesi lazım. Dünyanın en uzak noktasında, en rahat, en barışçıl ülkelerinden birisi olduğu varsayılan bir ülkede böyle bir terör saldırısı oluyorsa, bunun arkasındaki İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının köklerini iyi görmek ve bunları tedavi etmek, ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz." dedi.Kurtulmuş, Beyoğlu'nda iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi.Konuşmasında, Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısından duyduğu üzüntüyü ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:"Maalesef saldırgan, çocukların bilgisayar oyunu oynar gibi yaptığı saldırıyı kameraya alarak bütün dünya kamuoyuyla paylaştı. Camide bulunan Müslümanların tek tek her birisini makinalı tüfekle öldürerek, 40'a yakın Müslüman kardeşimizin şehit olmasına vesile oldu. Bu, bütün dünyanın işi gücü bırakıp üzerinde düşünmesi gereken son derece vahim bir hadisedir. Epeyce bir süredir özellikle Batı dünyasında, Amerika'da, Avrupa'da, birçok yerde İslam karşıtlığı, Müslüman düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, hatta bunun somuta indirgenmiş hali olarak Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı aldı başını gidiyor. Batı ülkelerinin birçoğunda aşırı sağcı örgütler, aşırı sağcı siyaset, yabancı düşmanı, göçmen düşmanı, İslam düşmanı, Türkiye düşmanı siyaset tarzı prim yapıyor, siyasetçiler tarafından korunuyor, kollanıyor. Hatta öyle ki bazı ülkelerde endişemiz, bir müddet sonra demokrat, Avrupa'nın, Batı'nın değerlerine saygılı siyasetçilerin siyaset yapacak zemini bulamayacakları. Ne yazık ki bu endişelerimizi teyit eden çok vahim bir saldırıyla karşı karşıyayız. İnsanın kanını donduran bir saldırı, hem de dünyanın siyasi tartışmalardan çok uzak, sadece fiziki mekan olarak değil, siyasi tartışmalar bakımından en uzak bir köşesinde Yeni Zelanda'da bu olayın meydana gelmesi fevkalade düşündürücüdür, vahimdir. Sadece bir tek kişi olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca bazı arabaların altında EYP'lerin bulunması, bunun planlı bir saldırı olduğunu ortaya koyuyor."Kurtulmuş, saldırı kadar vahim olanın, teröristin geriye bıraktığı manifesto olduğunu belirterek, "Burada bizimle ilgili şeyler de söylüyor. Diyor ki; 'Türkler, boğazın doğu yakasında barış içerisinde yaşamaya devam edebilirler, ama boğazın batı yakasında yaşamak isterlerse bunun bedelini ödemeye hazır olmalılar.' 'Bir gün gelecek tarihi yarımadada yer alan Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi yıkacak, Ayasofya'nın minarelerini indirip Ayasofya'yı kilise haline geri döndüreceğiz.' diyor. 'Türkleri de Avrupa kıtasından söküp atacağız' diyor. Arkasında hangi hain odak varsa var, hepinize birden söylüyoruz: Biz bu topraklarda Müslümanlar olarak, Müslüman Türk milleti olarak kıyamete kadar yaşamaya devam edeceğiz, boğazın batısında da doğusunda olacağız, Asya'da da Avrupa'da da olacağız." diye konuştu.Numan Kurtulmuş, "Ne yazık ki İslamofobinin ve Türkiye düşmanlığının geldiği noktayı göstermesi bakımından bu manifesto bir utanç vesikasıdır. Bu vesikayı, İslam düşmanlığını destekleyenlerin yüzüne çarpıyoruz. Buradaki ifadelerin hepsini, sadece bu teröristin ya da arkasındaki birtakım çevrelerin değil, İslam düşmanlığını, yabancı karşıtlığını, Türk düşmanlığını körüklemeye çalışan bütün siyasi odakların yüzüne çarpıyoruz. Buna gücünüz yetmez, buradayız, dün buradaydık Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. Bu toprakların bedelini ödedik, gerekirse hayatımızın sonuna kadar bu bedeli ödeyemeye hazırız. Bu saldırı sıradan bir saldırı değil, hakikaten düşündürücü bir saldırı. Herkesin üzerinde düşünmesi lazım. Dünyanın en uzak noktasında, en rahat, en barışçıl ülkelerinden birisi olduğu varsayılan bir ülkede böyle bir terör saldırısı oluyorsa, bunun arkasındaki İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının köklerini iyi görmek ve bunları tedavi etmek, ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz." dedi.