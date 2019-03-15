Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Açıklanan ilk rakamlara göre maalesef 40 kişi hunharca katledildi. İslam ve Müslüman karşıtlığı olan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Yerlikaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, İslam dünyası için önemli olan cuma gününde Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan menfur bir saldırı haberinin geldiğini kaydetti.
Açıklanan ilk rakamlara göre 40 kişinin hunharca katledildiğini ifade eden Yerlikaya, "İslam ve Müslüman karşıtlığı olan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hakkın rahmetine kavuşan kardeşlerimizin mekanları cennet olsun diyorum." dedi.
Yerlikaya'nın çağrısıyla, ölenler için dua okundu.
İstanbul Valisi, İstanbul, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA