Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz saldırıya uğramasın." ifadesini kullandı.Türk ve İslam düşmanlarının gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçtığını, kan döktüğünü, barbarlıkta sınır ve eşik tanımadıklarını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:"Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir. Camilerimize kasteden, Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir. Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri, adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur."Bahçeli, ırkçılığın geldiği aşamanın korkunç seviyelerde, Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emellerinin alarm verici düzeyde olduğuna işaret ederek, "Ümit ederim ki ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır." paylaşımında bulundu.Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetleyen Bahçeli, şunları kaydetti:"Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Unutulmasın ki Allah bes baki hevestir. Galip olan yalnızca Allah'tır. Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. Cumamız mübarek olsun, Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki fırsat vermesin."