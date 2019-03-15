Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Kaynak: AA

Cem Vakfınca Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınandı.Vakıf tarafından yapılan açıklamada, inanç özgürlüğünün tüm insanlara ırkı, rengi, dili, dini, cinsi ne olursa olsun uluslararası hukukun ve kuruluşların, başta Birleşmiş Milletler ile diğer büyük evrensel kuruluşlar olmak üzere oy birliği ile kutsallığını kabul ettikleri temel bir hak olduğu belirtildi.Bu hakkın, dünyanın her neresinde olursa olsun ihlal edilmesi halinde bütün uluslararası toplumun şiddetle bu durumu nefretle kınaması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:"Bu konuda uluslararası büyük kuruluşlar toplumsal sorumluluklarını üstlenerek, insanlığa karşı işlenme temayülünün hızla arttığını gördüğümüz bu gelişmeyi önlemek üzere etkin tedbirler alarak yaratılmak istenen İslam-Hristiyan çatışmasını önleyecek tedbirleri acilen almak üzere harekete geçilmelidir ve buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu öncülük yapmalıdır.Yeni Zelanda'da iki camiye, Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda, onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınıyoruz."