Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

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Trabzon ve Ordu'da, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'deki mitingde yaşanan olaylar protesto edildi.Ordu'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesince düzenlenen "Kudüs ve ezan için meydanlardayız" etkinliği kapsamında, cuma namazı sonrası Aziziye Camisi önünde basın açıklaması yapıldı.TÜGVA Ordu Şube Başkanı Ahmet Güler, ezanın; göğün ve yerin yegane hükümranı olan Allah'ın, bu hükümranlığının yeryüzünde ve gökyüzünde günde beş defa ilan edilmesinin adı olduğunu söyledi.Ezanın, muhatabı olan insana, her türlü günlük meşgalesinin en yoğun olduğu anlarda okunarak, bu meşgalelerin yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olan Allah'a ve onun dinine ne kadar uyduğunu tefekküre zorlayan bir çağrı olduğunu belirten Güler, "Ezan, inananlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden ilahi bir çağrıdır." diye konuştu.Güler, "Ezan, Mekke'nin, Horasan'ın, Semerkand'ın, Buhara'nın, Bağdat'ın, Irak'ın, Mısır'ın, Suriye'nin, Kosova'nın, Bosna'nın, Endülüs'ün, Gırnata'nın, İstanbul'un ve Kırım'ın fetih müjdecisidir. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan'ın özgürlük türküsü, ezan bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve Müslümanların kırmızı çizgisidir." ifadelerini kullandı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaşananların kabul edilemeyeceğini aktaran Güler, "Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur." dedi.Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınayan Güler, şunları kaydetti:"104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığmıştı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamafobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."Etkinliğe, kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.TrabzonTrabzon'da da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Taksim'deki olayları ve Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı.TÜGVA Trabzon Üniversite Koordinatörü Osman Çiftçi, cuma namazı çıkışı İskenderpaşa Cami önünde, grup adına hazırlanan basın bildirisini okudu.Basın açıklamasına STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.