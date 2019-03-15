Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Kaynak: AA

İZMİR/DENİZLİ/ Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için İzmir ve Denizli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.Konak Yalı Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan grup, saldırıda öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.Namazın ardından Yeni Zelanda'daki saldırı, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu baskı ve zulüm ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'deki mitingde yaşanan olaylar protesto edildi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Şube Başkanı Mesut Öndeş, vakfın hazırladığı ortak metni okudu.Al Noor ve Linwood camilerine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu vurgulayan Öndeş, şöyle devam etti:"104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı, yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."Kudüs'te Filistinli Müslümanlara yapılan baskılara da tepki gösteren Öndeş, "Bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımız'a 'diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail Devleti'nin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanındayız." diye konuştu.Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırılan namazın ardından vakfın hazırladığı ortak metin, il temsilcisi Fatih Gün tarafından okundu.Aydın İstasyon Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında da TÜGVA İl Temsilcisi Sefa Şık, tepkileri içeren metni okudu.