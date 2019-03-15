Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısı

Muş Alparslan Üniversitesi
(MŞÜ) Rektörü Fethi Ahmet Polat
, Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, cuma namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan katliam basın açıklamasıyla kınandı.
MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
da açıklamasında, Müslümanların katledildiği menfur saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.
"Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir." ifadesini kullanan Polat, şunları kaydetti:
"İslam karşıtı Haçlı zihniyeti bu katliam sonrasında yeni bir kitlesel terör korkusu yaymak ve elinden gelirse onları karşı şiddet eylemlerine kışkırtarak İslam dünyasını yeniden haçlı terörizminin hedefi haline getirmek istemektedir.Sistematik biçimde devlet terörüne maruz bırakılanlar Müslümanlardır. Tarih, her şeyden önce insanlığın yok edilmek istendiği Yeni Zelanda katliamına suskun kalanları insanlık kıyımının korkak tanıkları olarak damgalayacaktır."
Muş Alparslan Üniversitesi, Fethi Ahmet Polat, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA