Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Dünyadan Tepkiler

LAHEY/LONDRA/ Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarıyla ilgili dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Hollanda
'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders
konuk olduğu televizyon programında, "Korkunç bir haber. İnsanlık dışı ve iğrenç bir eylem. Kime karşı olursa olsun şiddeti onaylamıyorum." ifadesini kullandı.
Wilders, "Hollanda'da camiler korunması gerekir mi?" sorusuna cami, kilise veya sinagog, şiddetle tehdit altında olan herkesin korunması gerektiği cevabını verdi.
Koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) Meclis Grup Başkanı Sybrand Buma da "İki camiye yapılan saldırı korkunç bir haber. Bu acımasız ve anlamsız terör eylemine maruz kalan bütün ailelerin yanındayım." paylaşımında bulundu.
Yeni Zelanda'daki saldırıların "korkunç" bir terör eylemi olduğunu belirten Demokrat 66 Partisi Meclis Grup Başkanı Rob Jetten, "Bu yüzden ırkçılığın her türlüsüne karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Nefrete hiçbir zaman yer verilmemesi lazım." paylaşımında bulundu.
Yeşil Sol Meclis Grup Başkanı Jesse Klaver, yapılan terör saldırısının çok sert şekilde kınanması gerektiğini kaydederek, ırkçı ve yabancı düşmanlığı içeren saldırıların tarihte çok kez kara günlere sebep olduğunu ifade etti.
İki camiye yapılan terör saldırısını kınamak için kelimelerin yetersiz kaldığını ifade eden Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu
da "Bu mübarek cuma gününde dualarım kurbanlar, geride kalanlar ve bütün Müslüman topluluğu için. Müslüman topluluğu ile dayanışma içerisinde olan ve aşırı sağ ve İslamofobi'ye karşı direnmeye devam eden herkese ayrıca teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı. İngiltere
'deki STK
'lardan tepkiler Britanya
Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Harun Han
, Yeni Zelanda'daki terör saldısının ardından, İngiltere hükümetinden ülkedeki camilerin korunmasına yönelik çabaları iki katına çıkarmasını istedi.
Han, yaptığı yazılı açıklamada olayın "son zamanlarda yaşanan en ölümcül İslamofobik terör saldırısı" olduğunu belirterek, saldırgan Brenton Tarrant'ın amacının Müslümanları ibadet yerlerinde ve kutsal günlerinde hedef almak olduğunu kaydetti.
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Han, "Bizler bugün cuma namazı için hazırlanırken, şiddeti azalmayan İslamofobi ve Müslümanlara karşı düşmanlık karşısında camilerimiz ve topluluklarımızın güvende olup olmadığı kaygısı içinde bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Yetkilileri önlem almaya çağıran Han, "Hükümetimizi camilerin korunmasına yönelik çabaları iki katına çıkarmaya çağırıyoruz." mesajını paylaştı.
İngiltere'de ırkçı saldırıları ölçen sivil toplum kuruluşu Tell MAMA'dan yapılan açıklamada, kuruluşun yetkililere 6 yıldır aşırı sağın gittikçe büyüyen bir sorun olduğunu ifade ettiği anımsatıldı.
Aşırı sağ söylemin göçmen ve Müslüman karşıtı bir fikre dayandığı vurgulanan açıklamada, "Müslüman karşıtı nefret, hızlı şekilde küresel bir sorun ve aşırı sağcı grup ve bireyler için bağlayıcı bir faktör haline geliyor. Bu ciddiye alınması gereken bir tehdittir." denildi.
İngiliz Yahudilerinden yapılan açıklamada da Müslümanları camilerde hedef alan terör saldırısı karşısında dehşete kapıldıkları kaydedildi. Açıklamada ayrıca dünya çapında Müslümanların medyadaki düşmanlık tarafından tahrik edilen ve gittikçe artan nefretin hedefi olduğu vurgulandı. Belçika
'daki STK'lardan tepkiler
Belçika İslam Temsil Kurulu (EMB) ve Belçika İslam Enstitüleri Koordinasyon Konseyi (CIB), Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı. Konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapan EMB ve CIB, popülizmin dünyada yayılmakta olduğuna, bu nedenle şiddete yol açan nefret söylemi ve ideolojileri kınamak gerektiğine dikkat çekildi.
Sadece kınamanın yeterli olmadığına işaret açıklamada, Müslümanlara karşı nefret söyleminin uzun zamandır artışta olduğu, bunun hem siyaset hem medya hem de akademik alanlara yansıdığı ifade edildi.
Açıklamada, "Artık İslam düşmanlığının, aynı antisemitizm ve ırkçılık gibi Avrupa
hukuku tarafından bir ceza olarak tanınmasının vakti geldi." vurgusu yapıldı.
Belçika hükümetine Müslümanları korumak için gerekli önlemleri alma çağrısı yapılan açıklamada, "Bu tür terör saldırıları nedeniyle demokrasimiz tehdit aldında. Terörün bizi rehin almasına izin vermemeliyiz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Belçikalı Müslümanlara dikkatli olunması çağrısına yer verilirken, EMB ve CIB'nin terör saldırısını şiddetle kınadığı kaydedildi.
Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA