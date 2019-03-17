Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.İnegöl Sivil Toplum Platformunun çağrısıyla çok sayıda vatandaş, İshakpaşa Camisi bahçesinde toplandı.Vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.Namazın ardından platform adına açıklama yapan İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının herkesi derinden sarstığını söyledi.Tatlı, derin bir üzüntü ve öfke içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Bu faşist bir saldırıdır. Bu bir soykırımdır. Bu saldırıyı, bu yapılan terör eylemini lanetliyoruz. Onlar, camilerin ortadan kaldırılmasıyla İslam'ın yok olacağını veya zayıflayacağını sanıyorlar ama unutmasınlar ki isteseler de istemeseler de Allah nurunu elbette tamamlayacaktır. Şüphesiz ki dini, dili, rengi ve ırkı her ne olursa olsun kimsenin ölümünü temin etmemiz söz konusu değildir. Öldürülen Yahudi veya Hristiyan olunca dünya ayağa kalkıyor, öldürülenler Müslüman olunca ne hikmetse herkes sus pus oluyor."Açıklamanın ardından dua eden vatandaşlar, daha sonra dağıldı.