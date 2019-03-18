Yeni Zelanda'daki İki Camiye Terör Saldırısına Tepkiler

Yeni Zelanda
'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı Şırnak
'ın İdil
ilçesinde protesto edildi. Hükümet
Caddesindeki Sanat Sokağında bir araya gelen Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA), İrşad Der ve Memur-Sen
üyeleri ile vatandaşlar, terör saldırısına tepkilerini dile getirdi.
Grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen İlçe Başkanı Muhammet Koç
, terör saldırılarına karşı Müslümanların birlik içinde olması gerektiğini söyledi.
İslam düşmanlığının bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaştığını belirten Koç, "Bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz apaçık görmekteyiz. Bugün İslam ümmeti üzerinde oynanan satrancın ne boyutlara vardığının bilincinde olmamız ve zulme karşı dinamizmimizi korumamız kaçınılmaz. Bu açıdan duyarlılığımızı korumalı ve güçlendirmeliyiz." dedi.
İdil, Şırnak, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA