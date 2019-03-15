Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı Protesto Edildi

Çorum
'da, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırıları kınandı.
Kentte 65 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kurulan İnsani Değerler Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı
'nda toplanan vatandaşlar, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Zekeriya Işık, Yeni Zelanda'da vahşice bir katliam gerçekleştirildiğini söyledi.
Dünyada Müslümanları itelemenin, ötelemenin, hedef göstermenin geldiği noktanın Yeni Zelanda'daki saldırıda gözler önüne serildiğini dile getiren Işık, "İslam dinini ve Müslümanları hedef tahtasına oturtan devlet politikaları ve ikinci dünya savaşı yıllarını hatırlatan faşist siyasi söylemler ve eylemler, dünyanın her tarafında İslam karşıtı örgütleri beslemektedir. Avrupa
'da İslam ve göçmen karşıtı siyaset prim
yaparken, ABD
'de bizzat başkan Trump
, seçim kampanyasında İslamofobik söylemlerle oy toplamaktan çekinmemiştir. Batı medyası her fırsatta İslam'a hakaret etmeyi, Müslümanları aşağılamayı, öcü göstermeyi alışkanlık haline getirmiştir. Haçlı zihniyetiyle yapılan bu küresel saldırlar başta ABD, AB ve İsrail
olmak üzere tüm İslam karşıtlarının eseridir." diye konuştu.
Camilerin ibadet yeri, esenlik yurdu olduğunu dile getiren Işık, camiye gelen insanların ibadet etmek ve inançlarını yaşamaktan başka bir şey yapmadığını belirterek "Böylesine masum ve savunmasız olan kutsal bir mekana saldırmak, ibadet eden insanları katletmek, kınamakla ve üzüntü ifade etmekle geçiştirilecek bir durum değildir. Hristiyan Batı kendini hesaba çekmelidir." ifadelerini kullandı.
"Saldırganı adeta oyun oynar gibi Müslüman öldürmeye motive eden nedir? Saldırganın yayınladığı açıklamada Türkiye
ve Müslüman topluluklar için tehdit içeren düşünceler nereden beslenmektedir, kimlerden cesaret almaktadır" diye soran Işık, şunları kaydetti:
" Ayasofya
'nın minarelerini yıkmaktan ve orayı tekrar kiliseye çevirmekten bahseden teröriste, AP'nin 1 gün önce egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye'ye Ayasofya'nın camiye çevrilemeyeceğini dayatan raporun etkisi olmadığı söylenebilir mi? Kendi ülkesinde kendi insanına kurşun sıkan ve 250 kişiyi katleden FETÖ'cü teröristlere kucak açan Batı, İslam karşıtı her eyleme zemin oluşturmakta hatta cesaretlendirme ve ödüllendirmektedir. Bu katliam Hristiyan Batı'nın günah arşivindeki yerini almıştır. Yeni Zelanda'da yaşanan Müslüman katliamını lanetliyoruz. 16 bin kilometre uzaktan bizi tehdit eden zalimlerden, katillerden ve destekçilerden hesap soracağımız günlerin geleceğinin bilinmesini istiyoruz."
Basın açıklamasına Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan
ile vatandaşlar katıldı.
Çorum, Yeni Zelanda, Güncel
Kaynak: AA