Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından kenti ziyaret ederek Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.Yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Ardern öğle saatlerinde geldiği Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerinde 49 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.Ziyarette yas tutan Müslümanlara saygısını göstermek için başörtüsü takan Ardern, ilk durağı Hagley Üniversitesindeki buluşmada topluluk üyelerine taziyelerini iletti, kayıp yakınlarının taleplerini dinledi.Ardern, ardından Canterbury Mülteci Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Müslüman toplumu liderleriyle görüşen Ardern düzenlediği basın toplantısında, "Burada konuştuğum Müslüman liderler Yeni Zelanda halkının genelinin hislerini paylaşıyor. Bu onların bildiği Yeni Zelanda değil. Bu, onlara kucak açan, tanıdıkları Yeni Zelanda'yı yansıtmıyor. Genel hissiyatları bu yönde." dedi.Ardern'in ziyaret kapsamında saldırıda yaralananların tedavi gördüğü hastanede temaslarda bulunması bekleniyor.