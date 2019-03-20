Yeni Zelanda'daki İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Kaynak: AA

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı, Karaman'da protesto edildi.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İlim ve Hikmet Topluluğu adına, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan Muhammet Ensar Ağca, menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini söyledi.Müslümanları öldürerek İslam'ın biteceğini düşündüklerini ifade eden Ağca, dağın, taşın, alemin, kainatın İslam olduğunu belirtti.Bugüne kadar hiç Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü diye bir şeyin işitilmediğinin altını çizen Ağca, şunları kaydetti;"Sadece eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır değilse hiç sözü edilmez.Ey Müslümanlar, ne zaman kızarsınız bana söyler misiniz? Rabbimizin emanetlerinin ihlal edilmesine kızmadıysanız, haysiyetimizin ayaklar altına alınmasına kızmadıysanız, onurumuz ölmüşse ve hala kızmadıysanız. Bana söyler misiniz ne zaman kızacaksınız? Mushafların yakılmasına ses çıkarmadıysanız, hanım kardeşlerimiz tecavüze uğradıysa ve hala sesinizi çıkarmadıysanız. Bana söyler misiniz ne zaman kızacaksınız? ve bana açıkça söyle ey bunca zulme susan Müslüman, sen hangi ümmete mensupsun?Sen ey zalim, yankılansın kulaklarında Rabbim'in mübarek kelamı her daim. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma, Allah onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."