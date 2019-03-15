Yeni Zelanda'daki Katliam Sonrası Caminin İçinde İlk Görüntü Geldi

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 49 kişi yaşamını yitirirken 48 kişi de yaralandı. Saldırın ardından caminin içinden gelen ilk görüntü, katliamın boyutunu gözler önüne serdi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Yeni Zelanda Başbakanı saldırılarda 49 kişinin öldüğünü ve 48 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay sonrası camideki insanların panik anları kameraya böyle yansıdı.

NE OLDU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

49 ÖLÜ, 20'Sİ AĞIR 48 YARALI

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırılarda 49 kişinin öldüğünü ve 20'si ağır olmak üzere 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Ardern saldırganların daha önce polisin şüpheliler listesinde bulunmadığını söyledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ardern saldırılar nedeniyle 4 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, gözaltına alınan kişilerden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.