15 Mart 2019, 12:30
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Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki ayrı camiye saldırı düzenlendi. Ölümden son anda kurtulan görgü tanıkları, korkunç anları alttı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi de yaralandı. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Polis saldırıyla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Silahlı saldırıdan kıl payı kurtulanlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Yeni Zelanda'daki silahlı saldırıdankurtulanlar yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Görgü tanıklarının açıklamaları şöyle:

"CAMİDEN EN SON BEN ÇIKTIM"

Görgü tanığı Ramzan Ali şu şekilde konuştu:

"İmam cuma vakti vaaz veriyordu. Saat 13.42 gibiydi ve ateş açıldı. Saldırgan içeri girdi, özel bir amaçla vuruyordu. Ben onu görmedim çünkü yere eğilip sıranın altına saklanmıştım. Başımı kaldırırsam vurulurum diye düşündüm. Hayatta kalmayı diledim. Saldırı bittikten sonra camiden en son ben çıktım. Kapıda çok sayıda cansız beden vardı."

Ramzan Ali

ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞ

Mohamed Jama, dehşet anlarını şu sözlerle özetledi:

"Saat 13.40'tı. Bahçe kapısıdan girdi, bir kişiyi geçti. Bir kişiyi vurdu 160 metrede. Kaskı ve gözlükleri vardı. Askeri bir kıyafeti ve silahı vardı. Makineli tüfek... Bir silahı daha vardı ve mermileri. Yanımdan geçti, 'Hey ne yapıyorsun' dedim. Benimle konuşmadı. Bana uzun uzun baktı. Sonra da etrafa ateş etmeye başladı. Ben kaçtım, sonra içeri girdi bir bir herkesi vurdu. Kimi öldü, kimi yaralı."

Mohamed Jama

"ODADA OTURUYORDUM..."

Farid Ahmed, kabus anlarını şu sözlerle aktardı:

"Her şey ana odada başlamış olmalı. Çünkü saldırganın koridordan gelmiş olması gerek. Ben odada oturuyordum. Kimin vurduğunu görmedim ama bazı insanların kaçtığını, bazılarının kanlar içinde olduğunu, bazılarının topalladığını gördüm. İşte o zaman durumun ciddiyetini anladım."

Farid Ahmed
3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (11)
MRT: Kendini savunamayan aci müslümanlarız yazık bize
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TARAFSIZ: Saldırganın ateşi bol olsun Şehitlere Allah rahmet etsin, görüntüleri izledim kanım dondu, terörist biryerde şarjör değiştirirken 15-20 saniye kadar şarjörü değiştiremiyor, sanırım silah tutukluluk yaptı, defalarca şarjör değiştiriyor ve her şarjör değiştirmesi yaklaşık 5 ile 8 saniye sürüyor bu sürelerde camide bulunanlardan biri saldırgana saldırıya geçse ölü sayısı azalabilirdi hiçbiri tepki vermiyor ve koyun koyuna caminin köşesinde yatmış toplu hedef olarak saldırının bitmesini beklediler.
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ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM: derhal bu olayın failleri idam edilmeli . . . . hayatın kaybedenlere ALLAH tan rahmet yaralılara acil şifalar dililerim. . .
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GARİP: Ülkeme Gelecek imiş, Ulan bi gelse de görsek, minare yıkacakmış bir müslümanın bir yahudi gibi korkak olmadığını ölümün şahadet olduğunu anlatırdık. Şehitlerimizin şehadetini Rab''im kabul etsin. İslam düşmanlarını kahretsin. İslam ordularını mansur etsit. Camiilerin muhafızı Rab''im var iken bu teröristlerin sonu ebrehe den beter olacaktır. Az kaldı Din_i İslam''ın Nurunun dünyayı sarmalamasına Sabr ya İslam Alemi. . . Dualar eksik olmasın.
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RÜYA: Artık müslümana zulüm son bulsun yeter artık
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