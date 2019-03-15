15 Mart 2019, 16:09
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Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce dinlediği Sırp müziği dikkat çekti.

Yeni Zelanda'da Christchurch kasabasında iki camiye yönelik silahlı saldırıda şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

DİNLEDİĞİ MÜZİK DİKKAT ÇEKTİ

Katil Brenton Tarrant'ın saldırıya giderken dinlediği Sırp müziği, "Watch out ustase and Turks (Dikkat edin Ustaşalar ve Türkler)" dikkat çekiyor. Ustaşa, Hırvat çetelerine verilen isim. Şarkıda, Türklere yönelik tehditler yer alırken, "Bosna Kasabı" olarak bilinen, Bosnalı Sırpların liderliğini yapmış Karadzic'e övgüler diziliyor.

ŞARKIDA BAHSİ GEÇEN İSİM, 8 BİN MÜSLÜMANI KATLETTİ

Karadzic, Bosna Hersek'te 8 bin Müslüman'ı katletmiş ve Srebrenica'da soykırım suçu işlemişti.

İşte Yeni Zelanda'da camiye saldıran saldırganın dinlediği sırp şarkısının sözleri;

"Bihac'tan Petrovac köyüne

Petrovac köyü

Tüm Sırp toprakları saldırıya uğradı

Topraklar saldırıya uğradı

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor

Kimseden korkmuyor

Hırvat Ustaşeler uyanıyor

Hırvat Ustaşalar

Topraklarımıza dokunamazsınız

Topraklarımıza

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor

Kimseden korkmuyor

Krajina'dan kurtlar geliyor

Kurtlar geliyor

Dikkat edin Türkler ve Ustaşalar

Türkler ve Ustaşalar

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Onlar kimseden korkmuyor

Kimseden korkmuyor

Savunmadaki Sırp halkı

Savunmada Sırp halkı

Aziz özgürlüğümüz için savaşıyoruz

İnandığımız özgürlüğümüz

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor"

KULLANDIĞI SİLAHTA "TÜRK YİYİCİ" YAZIYOR

Saldırıyı canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda, katliam da kullanıldığı silahın üzerinde "Türk Yiyici", Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan "Tanrı bunu istedi" yazıları da dikkat çekmişti.

3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (34)
YAHERRÜ YAMERRÜ: MÜSLÜMANLARA YAPTIKLARININ BİN KATINI ÇEK İNŞALLAH RUHSUZ VARLIK. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
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MECHUL ASKER: Müslümanlarin gerçek düşmani müslüman düşmani dişarda aramaya gerek yok biz bize yeteriz yetiyoruzda
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ANADOLUÇOCUĞU58 : Hangi dine mensup olursa olsun her türlü din düşmanlığına karşıyım fakat bu itlerin hiç bir zaman istanbul vede ayasofya içlerinde hiç sönmemiş Ülkemizde ezanı ıslıklayanlar vede onlara kol kanat gerenler şimdi daha iyi anladınızmı onlar namazı ve ezanı kurşunlayarak sizlerde ıslıklayarak susudurmaya çalıştınız ne farkınız kaldı şunu unutmayın kıyamet kopana kadar islamiyet yaşayacaktır
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KURALLAR VE YAPILAN YANLIŞLAR: Bir müslüman olarak bu olayı kınıyorum ancak biz müslümanlar sütten çıkmış ak kasık değiliz biz müslümanlığı kuralına göre yaşamıyoruz müslüman çalmaz,herkes eşittir sınıf ayrımı yapmaz, yardımseverdir camiler sadece ibadet içindir camilerde siyasi propaganda yapılmaz örgütleşme yapılmaz bunların tam tersini yapıyoruz.Yurtdışındaki müslüman profiline bakarsak yaşadıkları yerin kurallarına uymuyoruz dik başlıyız kısacası kendimizi birşey zannediyoruz müslüman yapılan yanlışa yanlışla cevap vermez
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  • BEYİN : Beyine bak, olaya nerden bakıyor.. beyinsiz kaz.
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