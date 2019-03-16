Yeni Zelanda'daki Saldırgan Fransız Yazardan Esinlenmiş

Kaynak: İHA

Yeni Zelanda Christchurch'te 2 camiiye saldıran, 49 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın 74 sayfalık "Büyük dönüşüm" adlı yazısından saldırı ilhamını Fransa'dan ve Fransız aşırı sağından aldığı öğrenildi.Renaud Camus, Eric Zemmour gibi Fransız aşırı sağ figürlerinin savunduğu ve aynı şekilde "büyük dönüşüm" olarak adlandırdığı, "yabancıların, mültecilerin gelip Avrupa halkının yerine geçip" Avrupa'yı ele geçireceğini savunan "büyük dönüşüm" teorinin Christchurch teröristi tarafından gerekçe olarak kullanıldığı öğrenildi. Yazdığı 74 sayfalık açıklamada saldırgan Tarrant saldırı için Fransa'ya yaptığı yolculuktan ilham aldığını açıklayıp "Büyük Dönüşüm" teorisini savundu.Teorinin fikir babası Renaud Camus saldırı sonrası yaptığı açıklamada teröristle ilgili "Ona neden ilham olayım bilemiyorum" dedi. Aşırı sağcı Camus terör saldırısına ilham olduğu yönündeki söylemleri reddetti ve saldırıyı "aptalca ve korkunç terör saldırısı" olarak nitelendirdi. "Eğer benim kitabımdan esinlendiyse içeriği yanlış anlamış" diyen 72 yaşındaki Camus "ben tamamiyle şiddete karşıyım" açıklaması yaptı.Öte yandan sosyal medyada da Fransa'nın teröriste ilham kaynağı olması utanç verici olarak karşılandı. Bazı kullanıcılar Twitter üzerinden "Fransa demek İslamofobya ve beyaz ırk üstünlüğünün entellektüel kutbu oldu demek, bravo", "Christchurch teröristi Fransa'da radikalleşti, Fransa'dan ilham aldı. Camus, Zemmour, Finkelkraut, Houellebecq gibi nefret ideolojisi yayanların sorumluluğunun tanınması gerekiyor" paylaşımları yaptı. - PARİS