Yeni Zelanda'daki Saldırıda Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Kaynak: DHA

YENİ Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 49 kişi için Osmaniye'deki Envar'ül Hamit Camii'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi tarafından organize edilen programda, Envar'ül Hamit Camii'nde kılınan cuma namazından çıkışta, cemaat caminin avlusunda saf tutarak Yeni Zelanda'daki saldırıda ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından basın açıklaması yapan TÜGVA Osmaniye Şube Başkanı Talha Akif Gürbüz, "Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür emperyalizmi islamofobi virüsüyle bütün dünyayı, yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, islamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah-u Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık grup tekbir getirerek terörü lanetledi.- Osmaniye