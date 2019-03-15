Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü İslamofobik terör saldırısından yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, terör saldırısında yaşananları anlattı. Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

PENCEREN KAÇMAYI BAŞARDI

Mustafa Boztaş, Yeni Zelanda'da camileri hedef alan ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan yaralı kurtulan iki Türk'ten biri... Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIĞIMIZ ANLAYINCA..."

Boztaş saldırı anını şöyle anlattı; "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık."

Bacağından yaralanan Boztaş, ameliyata alınmayı bekliyor.