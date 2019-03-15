15 Mart 2019, 17:36
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Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu

49 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin öldüğü İslamofobik terör saldırısından yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, terör saldırısında yaşananları anlattı. Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

PENCEREN KAÇMAYI BAŞARDI

Mustafa Boztaş, Yeni Zelanda'da camileri hedef alan ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan yaralı kurtulan iki Türk'ten biri... Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

"ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIĞIMIZ ANLAYINCA..."

Boztaş saldırı anını şöyle anlattı; "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık."

Bacağından yaralanan Boztaş, ameliyata alınmayı bekliyor.

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Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (10)
SOYUNUZ KURUSUN: Soykırım yapmayı iyi bilirler. Bu soykırımı yenizellandada uygulamışlar. Kim bilir yerli halk bunlardan neler çekmiş. planlı proğramlı yapılmış bir katliam.
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İSMET: şimdi anlıyorum ayasofyanın neden kiliseye çevrildigini
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VS: İslam birliği ve islam ordusu islam natosu kurulmasına çok geç kalındı. Bu gibi saldırılara cüret edemezlerdi. Şimdi bu adam nerde kaçtı ? Bunun gibi niceleri var, saldıra yapmaya hazırlanan belkide. Şehit olarak gittiler inşallah. 49 kişi.
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SİNAN: Allah belasini versin
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SİNEM: Dürbünlü dede sen ne dusunuyon bu konuda?aciklamalarini bekliyoruz.
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