Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Facebook'tan İlk Açıklama: Hesap Kapatıldı, Görüntüler Kaldırıldı

Saldırganın Cuma namazı kılan Müslümanlara otomatik silahla gerçekleştirdiği saldırıyı canlı olarak Facebook üzerinden yayımlamasının ardından gözlerin çevrildiği Facebook şirketinden bir açıklama geldi. Facebook'un Yeni Zelanda Politika ve İletişim Direktörü Mia Garlick, Christchurch'te gerçekleştirilen katliamla ilgili olarak yaptığı açıklamada, saldırganın Facebook hesabının kapatıldığını ve saldırıya ilişkin görüntünün kaldırıldığını açıkladı.

HESAP KAPATILDI, VİDEO KALDIRILDI

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan şirketin Avustralya ve Yeni Zelanda Politika ve İletişim Direktörü Mia Garlick, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde silahlı saldırı gerçekleştirilen saldırganın Facebook hesabının kapatıldığını ve ilgili videonun yayından kaldırıldığını açıkladı.

HEMEN HAREKET GEÇMİŞLER

Bütün kalpleriyle bu korkunç saldırıdan etkilenen kurbanların ve ailelerinin yanında olduklarını belirten Garlick, Yeni Zelanda polisinden kendilerine yapılan uyarının ardından kısa sürede harekete geçtiklerini belirtti.

ÖVGÜ İÇERİKLERİ DE KALDIRILDI

Söz konusu saldırıya ilişkin övgü içeren içerikleri de hızla temizlediklerini aktaran Garlick, Yeni Zelanda polisiyle yakın temas içinde olmayı sürdüreceklerini açıkladı.

"EN BÜYÜK ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Saldırı anına ilişkin görüntünün orijinalini kaldıran, fakat hala yayılmaya devam ettiğini açıklayan Facebook Sözcüsü Antonia Sanda, "Bütün platformdan temizlemek için elimizden gelen en büyük çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.