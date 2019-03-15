Yeni Zelanda'daki Silahlı Saldırgan, Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin de Yer Aldığı Manifesto Yayınlamış

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenleyen caninin saldırıyı 2 yıl önce planladığı ve 70 sayfalık manifesto yayınladığı ortaya çıktı. Tüyler ürperten manifestoda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor. 5 silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor. Saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

SİLAHLARIN ÜZERİNDEKİ KORKUNÇ DETAY

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, 40 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

TÜRKLERE YÖNELİK TEHDİT İÇEREN İFADELER

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. "Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında.

"KONSTANTİNOPOLİS'E GELİR TÜM CAMİ VE MİNARELERİ YIKARIZ"

Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.

Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

YENİ ZELANDA TARİHİNİN EN KANLI SALDIRISI

İki camideki katliam, Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırıları oldu. Ülkede 1990 yılında Aramoana kentindeki saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmişti.