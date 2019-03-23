Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısı

Antalya
'da Okçular Tekkesi
üyeleri, Yeni Zelanda
'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında 50 kişinin şehit edilmesiyle ilgili gıyabı cenaze namazı kılarak, ok atışı yaptı. Akdeniz Üniversitesi
Stadyumu'ndaki Antalya Okçular Tekkesi'nde düzenlenen etkinlikte, terör saldırısında şehit düşen 50 kişi için dua okunup, gıyabı cenaze namazı kılındı. Daha sonra terörü lanetlemek için ok atışı yapıldı.
Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar
, anma töreninde yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında düzenlenen silahlı saldırı da 50 Müslüman'ın şehit olduğunu, 3 Türk'ün de aralarında bulunduğu onlarda yaralının bulunduğunu anımsattı.
Yaralılara şifa, şehit düşenlere de Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dileyen Uçar, Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediklerini belirtti.
Yeni Zelandalıların Müslümanların kim olduğunu bilmeden İslamiyeti tanımadan İngiliz emperyalizmin etkisiyle Müslümanları öldürmek için zamanında Çanakkale
'ye yığıldığını anlatan Uçar, "Şimdi de kültür emperyalizmi İslamafobi adı altında bütün dünyayı İslamiyete ve Müslümanlara karsı kışkırtmaya çalışıyorlar. Antalya Okçular tekkesi olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birlik olmaya devam edip, bu İslamofobiyi mağlup edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA