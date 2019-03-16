Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

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Filistin yönetimi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 4 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını, 2'sinin kayıp olduğunu duyurdu.Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında 4 Filistinlinin şehit olduğu, 6 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı, güvenlik güçleri, Yeni Zelanda Kızılhaçı ve Yeni Zelanda'daki Filistin Topluluğu ile iletişime geçerek bu bilgilere ulaştığı vurgulandı.Yeni Zelanda makamlarının terör kurbanlarının isimlerini paylaşmayı reddettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ana kadar 2 Filistinlinin de kayıp olduğunun altı çizildi.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terör saldırısında farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmişti.