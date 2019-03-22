Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Katledilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı - Ağrı

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Ağrı'da toplanan bir grup, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesinde bulunan Hayrettin Atmaca Camisi'nde cuma namazı kılan Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) ve Okuyorum Kulübü mensupları, namaz sonrası Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2 camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.Gıyabi cenaze namazı sonrası gruptakiler adına basın açıklaması yapan Muhammet Taştan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölen Müslümanlara Allah'tan rahmet diledi.Müslüman ya da gayrimüslim olsun hiç bir mekanda, hiç kimseye saldırı düzenlenemeyeceğini söyleyen Taşdan, masum insanlara yapılan söz konusu saldırıya tepki gösterdi.Gruptakiler daha sonra dağıldı.