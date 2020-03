Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ilk şehidinin oğlundan dünyaya mesaj

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında ilk şehit edilen Davut Nabi'nin oğlu Yama Nabi, saldırıda tehdit edilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına selam ve sevgilerini ileterek, "Dünya Müslümanlarını, üretilen algılarla şiddeti teşvik eden İslam karşıtı siyasete karşı birlikte hareket etmeye, adaleti ve hürriyeti merkeze alarak barışı tesis etmeye davet ediyorum." dedi.Bilal Uluslararası Bilgi ve Algı Derneği tarafından 15 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan "Hello Brother" Dünya Barış Sempozyumu, yeni koronavirüsle (Kovid-19) ilgili dünyada seyreden durum nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye geçen yıl 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında ilk şehit edilen Davut Nabi'nin oğlu ve ertelenen sempozyumun onur konuğu Yama Nabi, terör saldırısının birinci yılında duygu ve düşüncelerini anlattığı videoyu, Bilal Uluslararası Bilgi ve Algı Derneğine gönderdi.Yama Nabi, videosunda şu ifadelere yer verdi:"Hello Brother, kıymetli Babam Haji Davut Nabi'nin 51 Müslümanı kendi ibadethanelerinde katleden katile son sözleriydi. Kıymetli babam saldırının ilk şehidi, Türkiye'den Zekeriya Tuyan cami saldırısının 51. ve son şehidiydi. Şimdi biliyor ve inanıyoruz ki onlar şehadete yürüdü.Türkiye'de Bilal Uluslararası Bilgi ve Algı Derneğinin organize ettiği 'Hello Brother' Dünya Barış Sempozyumuna gelmeyi planladık. Fakat dünyayı tedirgin eden koronavirüs sebebiyle bu mümkün olmadı. Yeni takvim açıklandığında Türkiye'ye gelip Zekeriya'nın kardeşi Yahya'ya sarılmak ve onunla Dünya'ya 'Hello Brother' diyebilmek için sabırsızlanıyorum. Saldırıda tehdit edilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. Dünya Müslümanlarını, üretilen algılarla şiddeti teşvik eden İslam karşıtı siyasete karşı birlikte hareket etmeye, adaleti ve hürriyeti merkeze alarak barışı tesis etmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA