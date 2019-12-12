Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 8'e çıktı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda meydana gelen patlamadan yaralı kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Whakaari Yanardağı'nda pazartesi günü meydana gelen patlama ile ilgili açıklamada bulunan Yeni Zelanda polisi, patlamanın ardından tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, hayatını kaybedenlerden birinin Middlemore Hastanesinde, diğerinin de Waikato Hastanesinde tedavi gören kişiler olduğunu kaydederken, bu kişilerin kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Yanardağ patlamasında ölü sayısının 8'e çıktığını kaydeden polis, durumu ağır olan diğer 20 kişinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü aktardı.

Polisin herhangi bir hayat belirtisi olmadığını vurguladığı olayın yaşandığı Beyaz Ada'da patlamanın ardından mahsur kalan ve kendilerinden halen haber alınamayan kişi sayısı 9 olarak açıklandı.

Yeni Zelanda polisi, kayıp 9 kişinin ismini açıklarken, bunlardan 7'sinin Avustralyalı, 2'sinin Yeni Zelandalı olduğu ifade edildi.

Habere göre, kendisinden haber alınamayan bu kişilerin de hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, basına verdiği demeçte, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin gayretini dile getirerek, "Operasyona katılanlardan pek çoğuyla konuşuyorum. İnsanlar, sevdiklerini evlerine getirmek istiyorlar." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, yanardağ uzmanı Graham Leonard, basına yaptığı açıklamada, Beyaz Ada'daki sismik aktivitenin arttığını belirtti.

Leonard, "Dün patlama riski yüksekti. Bugün daha da yüksek bir patlama riski var. ve şu anda parametreler kötüye gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta patlama meydana gelmişti.

Yanardağda patlama olduğu esnada adada bulunan 47 mağdurdan 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, ikisinin Çin, ikisinin İngiltere ve birinin de Malezya vatandaşı olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA