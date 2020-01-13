Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 20'ye çıktı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda 9 Aralık'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak Avustralya'daki Alfred Hastanesi'nde tedavi gören Paul Browitt'in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 20'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Browitt'in patlama yaşandığı sırada iki kızıyla Whakaari'de olduğu, kızlarından birinin patlamada öldüğü, diğerinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri, ülkede ve Avustralya'daki hastanelerde tedavisi süren 23 kişiden en az 5'inin durumunun ciddi olduğunu aktardı.

Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta volkanik patlama meydana gelmişti.

Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA