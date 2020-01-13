Haberler » Güncel » Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 20'ye çıktı - Haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 20'ye çıktı

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda 9 Aralık'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

13.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:22Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 20'ye çıktı
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda 9 Aralık'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada, patlama sonrası ağır yaralanarak Avustralya'daki Alfred Hastanesi'nde tedavi gören Paul Browitt'in hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 20'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Browitt'in patlama yaşandığı sırada iki kızıyla Whakaari'de olduğu, kızlarından birinin patlamada öldüğü, diğerinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Yeni Zelandalı sağlık yetkilileri, ülkede ve Avustralya'daki hastanelerde tedavisi süren 23 kişiden en az 5'inin durumunun ciddi olduğunu aktardı.
Ülkenin kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda 9 Aralık'ta volkanik patlama meydana gelmişti.
Patlama anında Ada'da bulunan 47 kişiden 24'ünün Avustralya, 9'unun ABD, 5'inin Yeni Zelanda, 4'ünün Almanya, 2'sinin Çin, 2'sinin İngiltere ve 1'inin de Malezya vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Özalp'te karla mücadele çalışmaları - Haber
12:46  Deniz Feneri Derneği İdlib'e yardım tırı gönderdi - Haber
12:45  KİLYOS'TA KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
12:41  Büyükçekmece Belediyesine 3 büyük ödül - Haber
12:41  Kartal Edebiyat Günleri sona erdi - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
09:31  Bakan Soylu, Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa gidenlere sert tepki gösterdi - Haber
09:23  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı - Haber
13.01.2020 12:52:14