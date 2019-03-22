22 Mart 2019, 06:27
»»

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye'de

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Türkiye

İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda 'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatınıkaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda DışişleriBakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.

İSTANBUL(İHA) Yeni Zelanda 'da yaşanan ve 50 Müslümanın hayatını

kaybettiği Christchurch saldırısının ardından Yeni Zelanda Dışişleri

Bakanı Winston Peters'ın Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile uçağı ile saat 05.30'da

Türkiye'ye gelen Winston Peters'ını Atatürk Havalimanı'nda

konsolosluk yetkilileri ve Türk Dışişleri yetkilileri karşıladı. Bir

süre Atatürk Havalimanı VIP Salonunda dinlenen Peters, daha sonra

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. - İSTANBUL Yeni Zelanda, Türkiye, Politika
Kaynak: İHA