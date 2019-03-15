Yeni Zelanda Katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tehdit Etmiş

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 49 kişi yaşamını yitirirken 48 kişi de yaralandı. Yeni Zelanda'da camiye saldırı gerçekleştiren saldırgan Brenton Tarrant, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "İnsanımızın en eski düşmanını" diye tanımlayıp ölümle tehdit etmiş. Saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır." dedi.

70 SAYFALIK MANİFESTODA

Yeni Zelanda'da camiye saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı da ortaya çıktı. Manifestoda, "Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak" ifadeleri yer alıyor.

Brenton Tarrant

TÜRKLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

Saldırıyı 2 yıl önce planlayan Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. "Türklere" başlıklı bölüm şöyle:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

"MERKEL VE ERDOĞAN'I ÖLDÜR"

"Yüksek profilli düşmanları öldür" başlıklı bölümdeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeler yer alıyor. Saldırgan'ın Erdoğan'ı " insanımızın en eski düşmanının ve Avrupa'daki İslamcı grubun lideri" sözleriyle tanımladığı görülüyor. Manifestoda şu ifadeler yer alıyor:

"Toplumlarımız içinde özgürce dolaşan ama düşman olduğu çok bilinen uluslar var. Başları dik, kendilerini dokunulmaz sanarak geziyorlar. Ne kadar hatalı olduklarını çok yakında anlayacaklar. Hainler, haince öldürülmeyi hak ediyor. 3 yıl da sürse 30 yıl da sürse bu insanlar ırkımıza yaptıkları saldırıların bedelini ödemeliler. Drone'lara bağlı patlayıcılar, motorsiklette silahlar, ne yöntem gerekirse bu hainlere bedelini ödetmeye, kullanılmalıdır. Merkel, beyaz karşıtı ve alman karşıtı her şeyin anası olarak listemin başında. Onun kadar Avrupa'ya zarar veren az kişi var. Erdoğan, insanımızın en eski düşmanının ve Avrupa'daki İslamcı grubun lideri. Bu savaş ağası, Avrupa'yı işgal eden askerlerini ziyaret ettiğininde kanının son damlasını görmeli. Onun ölümüyle Avrupa'da bulunan Türk işgalcilerden kurtulmuş olacağız. Aynı zamanda Rusya'yı da güçsüzleştirip, NATO'nun da bölünmesini sağlamış olacağız. Sadık Han, Londra'nın belediye başkanı, aynı zamanda İngiliz insanların etnik yozlaşmasının sembolü. Pakistanlı Müslüman, şu anda Londra halkının temsilcisi olarak o koltukta oturuyor. Londra, İngiltere'nin kalbi. Başka bir sebebe gerek var mı bu işgalciden kurtulmak için?"

İlgili Bölümün Giriş Kapağı

ERDOĞAN: ŞAHSIMI DA HEDEF ALAN KATİL

Önceki gün hayatını kaybeden Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu fevri bir davranış denilerek geçiştirelemeyeceği bellidir. Ülkemizi milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın Batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır. Ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada bir katil terörist var. Önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü olan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratla tedbir almaya davet ediyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.''