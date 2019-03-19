19 Mart 2019, 08:24
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Yeni Zelanda Katliamcısı ile Rahip Brunson'ın Bağlantısının Olduğu İddia Edildi

Yeni Zelanda'daki camiye saldırıp 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrant'ın, bir dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson ile bağlantısı olduğu ileri sürüldü.

Yeni Zelanda'daki cami katliamını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında 43 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tarrant'ın bu süre zarfında, bir dönem Türkiye'de "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklu yargılanan rahip Brunson'la görüştüğü iddia edildi.

Katliamı gerçekleştirdiği silahında ve yayımladığı manifestoda Türklere tehditler bulunan saldırgan Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında olmak üzere, toplam 43 gün Türkiye'de ne yaptığına dair bazı iddialar gündeme gelmeye başladı.

İZMİR'DE KUTSAL BÖLGEYE GİTMİŞ

Türk istihbaratı, Tarrant'ın Türkiye'de kimlerle görüştüğü ve neler yaptığını araştırıyor.

Odatv'de yer alan habere göre; Brenton Tarrant'ın İzmir'de Hıristiyanlar için kutsal olan bölgeye gelerek hacı olduğu iddia ediliyor. İzmir'de Hristiyan radikal sağcı yapılarla da görüşen Tarrant'ın, kentte yaptıkları mercek altına alındığı ileri sürülüyor.

Brenton Tarrant

BRUNSON'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Tarrant'ın, 25 yıldır Türkiye'de görev yapan ve 2016 Aralık ayında tutuklanan Rahip Andrew Brunson'la görüşüp görüşmediği de incelenen konular arasında. Brunson İzmir Alsancak'taki Diriliş Kilisesi'nde görev yapıyordu. Teröristin, 17-20 Mart ve 13 Eylül- 25 Ekim 2016 tarihleri arasında Türkiye'de 7 ili ziyaret ettiği tespit edilmişti. Bu illerin arasında İzmir'de vardı.

Rahip Andrew Brunson

BRUNSON'UN TUTUTUKLUĞU

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Brunson "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bununla birlikte, Brunson hakkındaki adli kontrol şartları ve yurtdışına çıkış yasağı da kaldırılırken, içeride geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Türkiye, Andrew Brunson, Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (13)
TELEPATİ: Ne bekliyorduk papazı bıraktıktan sonra bize teşekkür etmelerini mi??!!!
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DELİYÜREK: Yahudiler Hristyanlar mecusiler onlar ancak birbirlerinin dostudurlar. Zalimler için yaşasın CEHENNEM!
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24 1
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OLMADI: Bizde serbest bırakalım...
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ALİ: YENİ ZELANDA KATLİAMIN ANLAMI, CESUR OLDUKLARI İÇİN DEĞİL, ZANLARINCA İSLAMDAN KORKTUKLARI İÇİN BİZİ BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR.
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MÖÖÖÖÖ: dolar yükselir sebebi de bu olmazsa şaşırmam minareye kılıf gecirmekte üstümüze yok
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9 7
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